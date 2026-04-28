ドル円159.50円台、トランプ氏がイランの提案受け入れる可能性低い ややドル買い、ドル円は159.50円台まで上昇。NY原油先物は97ドル台にしっかり乗せている、米株先物は上げ幅を縮小。 WSJによると、トランプ米大統領はホルムズ海峡を再開し核協議を棚上げにするというイラン側の提案に懐疑的だという。 イランによる新たな提案をトランプ氏が受け入れる可能性は低いものの、即座に拒否したわけではない。ホワイトハウス