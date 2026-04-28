財務相牽制も反応薄い、日銀据え置き見通し豪ドル円36年ぶり高値 片山財務相は「為替に関しては24時間対応。米国と緊密に連携しており、行動するときは行動することになる」と牽制したものの、市場の反応は薄かった。日銀が利上げに踏み切らないため口先介入が強まってもトレーダーは反応しない。 豪中銀の連続利上げ観測が高まっており、豪ドルは対円で114.70円台まで上昇、36年ぶり高値をつけている。ドル買