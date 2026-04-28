ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来（24＝共に木下グループ）、木原龍一（33）のりくりゅうペアが4月17日に今シーズン限りでの現役引退をSNSを通じて連名で発表した。これを受けて28日（火）、都内で引退記者会見が行われます。 会見では、これまでの競技生活を振り返るとともに、現役引退の経緯や今後の活動について説明する見通し。テレ東スポ&