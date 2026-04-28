駅のホームで面識のない男性のヘッドホンを投げつけて壊したとして、千葉県警松戸署は28日までに、器物損壊の疑いで東京国税局課税第2部資料調査第2課主査の西塚聡容疑者（53）＝同県松戸市古ケ崎＝を現行犯逮捕した。署によると、容疑者は飲酒していて「何も覚えていません」と容疑を否認している。逮捕容疑は27日午後9時20分ごろ、JR松戸駅のホームで男性会社員（35）が着けていたヘッドホンをつかみ取り、ホームにたたきつ