石原宏高環境相は28日の閣議後記者会見で、イラン情勢を受けた石炭火力発電の稼働制限の解除により温室効果ガスの排出量が増える可能性について「（石炭火力を）どこまで稼働させるか今の段階ではよく分からない。状況を見ながら考えていきたい」と述べた。またフランスで23、24日に開かれた先進7カ国（G7）環境相会合で気候変動が主要議題に含まれなかったことに関しては「砂漠化や自然災害の増加など気候変動に関わりの深い