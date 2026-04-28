インドネシアの首都ジャカルタ近郊で、列車同士が衝突し、4人が死亡しました。ロイター通信やAP通信によりますと、27日夜、首都ジャカルタの近郊の駅で停車していた通勤電車に長距離列車が追突しました。この事故で少なくとも4人が死亡し、38人が病院に搬送されたということです。現場では夜を徹して救助活動が続き、損傷した車両に取り残された乗客の救出が行われました。長距離列車の乗客約240人は全員無事とされていますが、通