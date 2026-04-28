アメリカ・テキサス州の選挙区の区割りをめぐり、連邦最高裁判所は27日、トランプ大統領が所属する共和党に有利となるよう見直された区割りについて、正式に使用を認める判断を示しました。テキサス州の選挙区の区割りをめぐっては、トランプ大統領が今年11月の中間選挙を見据えて共和党が有利となるように変更を求め、去年8月、共和党が多数派を占める州議会で変更案が可決されました。しかし、テキサス州の連邦地裁はこの変更案