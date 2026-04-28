北川精機が急騰、今月２１日につけた上場来高値２２５０円奪回から上げ足を更に加速させ２５００円台まで一気に駆け上がった。真空環境下でのプリント基板プレス装置を主力としており、世界的にもトップクラスの商品競争力を誇る。ＡＩデータセンター投資が加速するなかで、ＡＩ半導体向けプレス装置にも特需が発生しており業績は絶好調だ。５月８日に発表される２６年３月期の決算発表を前に、貸株市場経由で調達し