カプコンが続伸している。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結業績に関し、売上高が従来予想の１９００億円から１９５３億円（前の期比１５．２％増）、最終利益が５１０億円から５４５億円（同１２．５％増）にそれぞれ上振れして着地したようだと発表した。加えて、前期の期末配当予想を５円増額して２５円としており、評価されたようだ。第４四半期（１～３月）に発売したシリーズ最新作「バイオハザ&#