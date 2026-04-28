レシップホールディングスが上げ幅を急拡大している。同社は２８日午前１０時、２６年３月期の連結業績に関して、最終利益が従来の予想を３億円上回る１１億円（前の期比５１．２％減）で着地したようだと発表した。更に、配当方針を変更したうえで、前期の期末一括配当予想を４円増額し２４円（前の期は２０円）に見直しており、好感された。 主力の輸送機器事業では、国内バス・鉄道を中心に需要が想定を上回った。