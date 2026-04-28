レアル・マドリーは27日、FWキリアン・ムバッペが検査の結果、左脚の半腱様筋に損傷が確認されたと発表した。全治については明らかにせず、経過観察中としている。スペイン『マルカ』によると、深刻な怪我ではないが、5月3日のラ・リーガ第34節エスパニョール戦は欠場する見込み。同10日に敵地カンプ・ノウで行われる第35節バルセロナ戦が復帰目標となるようだ。レアルは残り5試合で首位バルセロナと勝ち点11差の2位。第34節