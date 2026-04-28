ＳＢＩホールディングスが堅調推移。同社は２７日の取引終了後、韓国教保生命保険を持ち分法適用関連会社としたことに伴い、２６年３月期第４四半期（１～３月）の連結決算において、負ののれん発生益相当額約６７４億円を、持ち分法による投資利益として計上することになったと発表。株価の支援材料となったようだ。韓国金融当局からの承認を取得し、１月１６日に株式取得を完了していた。 出所：MINKABU PRESS