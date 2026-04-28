開催：2026.4.28 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 4 [カージナルス] MLBの試合が28日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとカージナルスが対戦した。 パイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリー、対するカージナルスの先発投手はダスティン・メイで試合は開始した。 1回裏、4番 ライアン・オハーン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒ