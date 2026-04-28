韓国最大級の違法ウェブ漫画サイト「NEW TOKI（ニュートキ）」がサービスを終了した。国内で著作権侵害の違法サイトに対する緊急遮断制度の施行が目前に迫るなか、運営側が自発的にサイトを閉鎖したとみられる。【比較画像】韓国漫画家、『SLAM DUNK』パクり疑惑で大炎上4月27日、韓国の漫画・ウェブトゥーン業界によると、「ニュートキ」の運営者は同日にホームページ上で「ニュートキ」「マナトキ」「ブックトキ」のサービス終了