ミラノ・コルティナ五輪で日本のペアで初の金メダルミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で現役引退会見を開催した。日本列島を感動させた五輪の快挙から約2か月。応援への感謝や、今後の展望を語った。会見にはテレビカメラ約25台、報道陣100人以上が集結。テレビ局などから贈られた花輪が入口付近に並んだ。2人は木下