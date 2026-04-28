お笑いトリオ・や団の本間キッドが一般女性と結婚したことを２８日、自身のＸで発表した。本間は「ご報告です。いつも応援ありがとうございます。この度、交際していた一般女性と入籍しました」と報告。「ＲＣＣ中国放送『ザ・ギース尾関高文とＯＣＨＡＮＯＲＭＡ広本瑠璃の年の差ラジオ』にて、第二の故郷・広島の皆様には、いち早くご報告させていただきました」とつづった。や団は２００７年に結成。２０２２〜２４年の