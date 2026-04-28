全国のシネコンが“あの名探偵”にジャックされる季節の到来。そこで今回は、あえてのミニシアターへ調査に行ってみました。昨年末、東京の神保町・お茶の水エリアに誕生した話題の映画館「シネマリス」に潜入です！【写真】大人の映画好きが密かに通う…月2500円で名作見放題の「サブスク映画館」を見る今週のターゲットシネマリスで『ぼくのエリ 200歳の少女』〈あらすじ・概要〉アパートの隣室に越してきたミステリアスな少