タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。ライブ映画を鑑賞したことを報告し、その圧倒的なパフォーマンスに「放心状態」になるほどの感銘を受けたことを明かした。【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆“印象ガラリな姿”この日、堀は「本日は観たかったライブを、映画館で鑑賞します」と切り出し、2025年に日産スタジアムで開催された、ロックバンド「ONE OK ROCK」の『DETOX Japan tour』のライブ映画を観に、夫と