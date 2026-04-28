愛知県で不審火に駆けつけた消防車を盗んだとして、自称・千葉県在住の57歳の男が逮捕された。男は「金がなく家に帰る手段がなかった」と供述し、不審火の関与もほのめかしているという。不審火で出動中の消防車が盗まれるカメラが捉えたのは、線路の脇で取り囲まれる消防車。前のナンバープレートは折れ曲がっていた。この消防車は盗まれたものだった。26日、愛知・美浜町の名鉄河和駅で不審火が発生し、消防車が出動した。駅の女