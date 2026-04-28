女を惹きつける甘いマスクの裏に潜んでいたのは、冷酷無比の殺意だった――。詐欺と色恋で人心を操り、ついには連続殺人へと堕ちた男・西口彰。人好きのする顔で近づき、5人を殺した男はなぜ「悪魔」へと変貌したのか？鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆作家、佐木隆三の直木賞