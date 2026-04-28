イージージェットは、マラケシュに拠点を開設した。初のアフリカ拠点で、3機を配備する。最大100人の直接雇用と、数千人の間接雇用を創出する。モロッコ政府観光局（MNTO）との開発パートナーシップによって実現した。イージージェットは、マラケシュで第2位の航空会社で、ヨーロッパ各地を結んでいる。来冬には、マラケシュ〜プラハ・ニューカッスル・チューリッヒ線の3路線を開設し、30路線を運航する。また、既存路線のうち、マ