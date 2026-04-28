旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■タラの芽にそっくり正解：ハリギリ難易度：★★★★★タラの芽よりも美味!?ハリギリとはウコギ科に属する落葉高木で、「センノキ（栓の木）」とも呼ばれる植物です。タラノキやコシアブラと同じウコギ科の仲間ですが、それらと比較する