ヨーロッパにおける伝統的なユース大会の『イタリアカップ』。今年は計12チームが参加し、唯一の欧州勢以外のU-15中国代表が、２戦目で大会初勝利を挙げた。中国メディア『捜狐』が「２−０の番狂わせ！」と見出しを打った記事で報じている。１戦目はスロベニアに１−２で敗れた中国は、現地４月27日に２戦目でホスト国のイタリアと対戦。先発メンバーを総入れ替えし、５−４−１の守備的な布陣で臨んだ。この試合で圧巻のパ