ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は「人が辞めない組織をどうつくるか」という問いに真正面から向き合ってきた人物だ。今回、本書に深く共鳴した株式会社SDCs代表取締役・岡藤道雄氏に話を聞いた。通信業では全