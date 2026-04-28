人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「波動ビート」が、28日午前10時より登場した。また収録されている新たなカード4枚が公開された。【画像】絵柄いい！ヌオーやシャワーズなど『ポケポケ』新パックの収録カード「波動ビート」は、「メガジュカインex」「メガルカリオex」のカードに加えて、「シャワーズex」が初登場するほか、闘タイプのポケモンを強化