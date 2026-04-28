俳優・モデル・グラビアアイドルの桃月なしこ（30）が25日、都内書店で2nd写真集『むすび』（講談社）の発売記念イベントを開催。イベント前の取材で約6年ぶりの写真集発売に至るまでの想いや、この6年間での変化、そして“今の自分”について語った。【写真集カット】“横乳”が!!大胆カットを見せた桃月なしこ今回の2nd写真集は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行した。8年前の初