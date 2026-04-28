女優の瀬戸朝香（49）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、新ヘアスタイルを披露した。「昨日また一つ作品を終えましたひと段落したからヘアチェンジ」と書き出すと、ブラックコーデのカジュアルファッションで黒髪となった自身のショットをアップ。「ただのブラックだとなんだかな…と思い少しだけブルーを入れたダークネイビーな感じ」と明かし、「伸びた分だけ重い部分を軽くしてもらいました前髪も切ったよ