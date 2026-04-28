４月26日、横浜。大同生命SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルで、SAGA久光スプリングスが大阪マーヴェラスを下し（２戦先勝方式で第１戦はセットカウント３−２、第２戦は３−０で連勝）、新たな女王に輝いた。「私は"攻めよう"と思っていました」取材エリアで多くの報道陣に囲まれた久光の北窓絢音（21歳）は凛とした声で言った。「（１戦目は途中交代を命じられるなど）いろいろ考えましたけど、最後の試合だし、"考