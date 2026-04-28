楽天は28日、6月30日のロッテ戦でエバースがセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。エバースは、2024年から3年連続の来場。当日はセレモニアルピッチの他、試合前のステージでは漫才ショーを行うなど、様々なイベントに登場する。