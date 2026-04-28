英国の競馬メディア「タイムフォーム」社は４月２７日、同社が独自調査で発表しているレーティングで、２６日の香港・チェアマンズスプリントプライズで４馬身１／４馬身差の圧勝を決めたカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が、歴代単独３位タイの１３７を獲得したと発表した。７０年以上前に活躍した英国の伝説の短距離馬アバーナントの１４２、パッパフォーウェイの１３９に続く