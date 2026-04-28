第3回せとうちみやげグランプリのグランプリと準グランプリ商品 せとうちエリアの新たなおみやげ開発による地域の魅力向上を目指して、JR西日本グループは「せとうちおみやげグランプリ」を実施しています。4回目はJR四国グループも協力し、2026年5月14日にJRホテルクレメント高松（高松市）で開催します。 66事業者からの107商品の応募があり、1次審査を通過した14商品のプレゼンテーションや試食を行い