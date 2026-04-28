世界最大の格闘技団体「ＯＮＥＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（試合開始・午後２時半）を開催する。２８日に都内で前日計量とハイドレーション計測が行われ、メインイベントのロッタン・ジットムアンノン（タイ）戦で「引退」を公言している元Ｋ―１三階級制覇王者の武尊がクリア（フライ級・６１・２キロ以下）した。ロッタンも一発でパスした。この日、夕方には会場の