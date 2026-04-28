昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が、２８日の日テレ地上波野球中継・巨人広島戦（東京Ｄ）にゲストコメンタリーとして出演する。現役引退後、長野氏が野球中継に出演するのは初めて。解説の高橋由伸氏と共演する。由伸氏は現役時代チームメイトとして、監督と選手としても一緒に戦った。また「ＤＲＡＭＡＴＩＣＢＡＳＥＢＡＬＬプレゼンター」として現役時代に取材などを通し