ＦＭＷＥは２８日までに５月５日大阪府堺市の大浜相撲場で開催する「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインイベントで大仁田厚がＪＡＤＥ、谷口弘晃と組んで雷神矢口、スミヒデアキ、小山寛大との対戦を「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ時間無制限１本勝負」で行うことを発表した。これまでＦＭＷＥは、地雷爆破、ノーロープ