65歳で、いよいよ退職を迎えた山田さん。しかし、同期の田島さんは、なぜか山田さんより一足早く会社を去りました。「誕生日は来ていないはず。なのに、なんで先に？」――不思議に思っていた山田さんでしたが、その謎の一端を知ることになったのは、とある雑誌の小さなコラムでした。65歳になる直前、一足先に会社を去った同期山田さん（65歳）は、長年勤めた都内のメーカーを退職しました。この会社では、60歳定年後も正社員に近