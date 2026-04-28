俳優の松田翔太（40）が28日、自身のインスタグラムを更新し、ポルトガルでの様子を公開した。【写真】「大人の遠足」ポルシェカイエンと満喫する松田翔太投稿では「ポルシェカイエンとポルトガルでの大人の遠足、最高でした」とコメントし、愛車とともに海外で過ごすひとときを紹介。開放感あふれるロケーションの中で、大人の余暇を楽しむ姿が印象的な内容となっている。この投稿にファンからは「世界一かっこいいです」「