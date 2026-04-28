28日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比23銭円安ドル高の1ドル＝159円46〜47銭。ユーロは15銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円83〜85銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の先行き不透明感から、基軸通貨のドルに「有事の買い」の動きが出た。市場では同日午後に開かれる「植田和男日銀総裁の記者会見に注目が集まっている」との声があった。