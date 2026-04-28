最大で12連休となる今年の大型連休が、先週の土曜日から始まりました。去年の大型連休、三重県内主要観光施設には11日間でのべ約200万人が訪れました。伊勢神宮内宮前のおはらい町には、27日も平日ながら多くの観光客が訪れていました。電車で訪れた観光客からは「いろんなところに行くなら車が良いかなと思ったが、ガソリン代が頭をよぎった」との声も聞かれました。また、多気町にある複合リゾート施設VISONでは、この週末に計約