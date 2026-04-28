三重県の一見知事が、障がい者の就労支援に力を入れている伊賀市内の福祉施設を訪問し、施設の利用者や保護者らと意見交換を行いました。一見知事が訪れたのは、社会福祉法人維雅幸育会が運営する伊賀市の障がい者福祉施設「ふっくりあホイスコーレ」です。維雅幸育会は、障がい者の就労支援に関わる施設を伊賀市内で6つ運営していて、障がい者が企業に出向いて働く「施設外就労」の取り組みに力を入れています。27日、施設を訪れ