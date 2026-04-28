倖田來未さんの愛車に注目！高級SUV「レクサスLX570」とは歌手として活動を続ける倖田來未さんが、自身のインスタグラムに愛車を運転する様子を投稿し、注目を集めています。ホワイトを基調とした内装やステアリングのロゴなどから、レクサスの高級SUV「LX570」と見られますが、どのようなクルマなのでしょうか。LX570は、トヨタ「ランドクルーザー（200系）」をベースに、走破性と快適性を高い次元で両立したレクサスのフラッ