私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。赤ちゃんのころと比べれば、ロクはかなりしっかりとしてきましたが、それでもまだまだ手がかかります。特に食事のときは大変。ロクは遊び食べがひどく、私が手伝わないとまったく食事が進まないこともあるのです。そのうえケンジがまったく協力してくれないため、食事のたびに私ばかりが忙しい状態に……。それだけならまだ我慢できたのかもしれません。しかしある日のこと、