日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。昨季日米200勝を達成した田中将大投手と、今季加入した則本昂大投手について、おのおの節目を経て新シーズンに挑む姿やチームに与える影響の大きさについて語りました。まず高橋さんは、日米通算200勝を乗り越えた田中投手について質問。阿部「吹っ切れたのか、今年キャ