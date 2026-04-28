自民党の保守系グループ「保守団結の会」の高鳥修一衆院議員らは28日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。サンフランシスコ平和条約が発効し日本が主権を回復した1952年4月28日に合わせたもので、高鳥氏は参拝後、記者団に「慰霊の気持ちで参拝した」と述べた。