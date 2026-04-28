赤間二郎防災担当相は28日の記者会見で、大規模な山林火災が発生している岩手県大槌町を「局地激甚災害（局激）」に指定する見込みになったと明らかにした。森林の災害復旧事業に関して国から財政支援を行えるようになる。今後、閣議で決定する。局激は被害が一定の基準を超えた市町村が対象。山林火災の場合は300ヘクタール以上の被害があった場合などに指定する。赤間氏は「被災自治体や被災者は、財政面や資金面に不安なく