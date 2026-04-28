阪神が今年から始動させた野球振興プロジェクト「トライアルベースボール」のキックオフイベントが２１日に行われた。秋山拓巳ＢＡ（ベースボールアンバサダー・３５）や同プロジェクトのメンバーらが徳島県の特別支援学校や高知県で普及活動に従事。地元の野球少年や児童養護施設の子どもたちと交流した。今回の活動が野球界に与える意義や当事者の声を聞いた。少子化などにより子どもの野球人口減少が懸念される昨今。ＮＰＢ