シンガー・ソングライターでロックバンド、サニーデイ・サービスの曽我部恵一（54）が27日夕、自身のXを更新。政府が殺傷能力のある武器輸出を解禁した件をめぐり、私見をつづった。高市内閣は21日、防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用方針について、閣議と国家安全保障会議で改定した。武器輸出の目的を非戦闘目的に限定していた「5類型」を撤廃し、殺傷能力がある武器の輸出を原則容認することとなった。「