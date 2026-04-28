お笑いタレントのヒロミが28日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。俳優松平健が27日、横浜市「横浜・八景島シーパラダイス」で開催中のイベント、「マツケンまみれゆうえんち」の中で、持ち歌の「マツケンサンバ」を披露した姿が番組の冒頭で流れたのを見て、コーナーの常設を提案した。このイベント、ゴールデンウィークの「晴れ」を祈願するため、題名を「マツケンSUNバ」と表記変更し、実際に来場して歌って