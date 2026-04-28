内臓脂肪を落とすなら炭水化物を減らしてたんぱく質を増やそう！理想の食事の割合とは 理想の食事の割合は5：3：2 内臓脂肪を効率よく落とすためには、糖質の摂取を控えめにすることが大切です。炭水化物とたんぱく質、脂質をバランスよくとるよう意識しましょう。 ●内臓脂肪を落とすなら炭水化物（糖質）を減らしてたんぱく質を増やそう！ 厚生労働省と農林水産省が作成した「食事バランスガイド」は実はバランスが悪く、1