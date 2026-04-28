「サシスセソ」が言えない？ 子どもの発音トラブルと低位舌の関係とは 「サシスセソ」って上手に言える? 5~6歳ぐらいになると、大人顔負けの言葉遣いでたくさんお話しをしてくれる子も多いでしょう。そろそろ発音が完成される時期ですが、お子さんの様子はどうでしょうか?「サシスセソ」が「シャシィシュシェショ」になっていませんか？ タ・ナ・ラ行は上手に言えていますか？ サ・タ・ナ・ラ行は、いったん舌を上あごにつけ