カブトガニ提供：笠岡市観光協会 恐竜の時代よりはるか昔、約2億年前からほとんど姿を変えず、「生きた化石」と呼ばれるカブトガニ。岡山県笠岡市にある国の天然記念物、カブトガニ繁殖地で2026年5月16日、カブトガニの保護啓発運動が行われます。 笠岡市、地元企業、高校、カブトガニ保護少年団など41団体、約280人が参加します。海岸のごみを回収しながら、カブトガニの産卵場所や幼生の生育場所となる干潟で潮干狩りな